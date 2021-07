PM मोदी समेत फिल्म इंडस्ट्री के तमाम हस्तियों ने दिलीप कुमार के निधन पर जताया शोक

नई दिल्ली: ट्रेजडी किंग के नाम से मशहूर एक्टर दिलीप कुमार ने 98 साल की उम्र में हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया. 7 जुलाई, बुधवार सुबह 7.30 बजे के करीब दिलीप कुमार का निधन हुआ, एक्टर के मौत की खबर से पूरा देश शोक में है.

Dilip Kumar Ji will be remembered as a cinematic legend. He was blessed with unparalleled brilliance, due to which audiences across generations were enthralled. His passing away is a loss to our cultural world. Condolences to his family, friends and innumerable admirers. RIP. — Narendra Modi (@narendramodi) July 7, 2021

इसी बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार के निधन पर शोक जताया और कहा कि उनका जाना हमारे सांस्कृतिक जगत के लिए नुकसान है. मोदी ने ट्वीट किया, 'दिलीप कुमार जी को सिनेमा जगत के दिग्गज के रूप में याद किया जाएगा. वह एक अद्वितीय प्रतिभा के धनी थे और इस वजह से सभी पीढ़ियों के दर्शकों के चहेते थे। उनका निधन हमारी सांस्कृतिक दुनिया के लिए नुकसान है। उनके परिवार, मित्रों और असंख्य चाहने वालों के प्रति मेरी संवेदनाएं.'

T 3958 - An institution has gone .. whenever the history of Indian Cinema will be written , it shall always be 'before Dilip Kumar, and after Dilip Kumar' ..

My duas for peace of his soul and the strength to the family to bear this loss ..

Deeply saddened .. — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) July 7, 2021

बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने दिलीप कुमार के निधन पर शोक जताते हुए एक के बाद एक तीन ट्वीट किए. अभिनेता ने लिखा एक संस्था चली गई.. भारतीय सिनेमा का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, वह हमेशा 'दिलीप कुमार से पहले और दिलीप कुमार के बाद' लिखा जाएगा. मेरी दुआएं उनकी आत्मा की शांति और परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दें. गहरा दुख हुआ.

To the world many others may be heroes. To us actors, he was The Hero. #DilipKumar Sir has taken an entire era of Indian cinema away with him.

My thoughts and prayers are with his family. Om Shanti pic.twitter.com/dVwV7CUfxh — Akshay Kumar (@akshaykumar) July 7, 2021

फिल्म स्टार अक्षय कुमार ने ट्वीट कर लिखा दुनिया के लिए और भी हीरो हो सकते हैं लेकिन हमारे लिए दिलीप कुमार ही हीरो थे. दिलीप कुमार सर ने भारतीय सिनेमा का एक पूरा युग अपने साथ ले लिया है. मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं.

Shared many moments with the legend...some very personal, some on stage. Yet, nothing really prepared me for his passing away. An institution, a timeless actor. Heartbroken.

Deepest condolences to Sairaji#DilipKumar pic.twitter.com/Il8qaMOOhf — Ajay Devgn (@ajaydevgn) July 7, 2021

एक्टर अजय देवगन ने लिखा कि दिग्गज दिलीप कुमार के साथ कई पल साझा किए...कुछ बेहद निजी, कुछ मंच पर. फिर भी, वास्तव में उनके निधन के लिए तैयार नहीं था. एक संस्था, एक कालातीत अभिनेता. सायरा के प्रति गहरी संवेदना.

And era has gone

His name is #DILIPKUMAR

He Will be remembered in golden pages in the history of indian cinema for centuries to come

RIP saheb pic.twitter.com/nf82Uj6deL — Subhash Ghai (@SubhashGhai1) July 7, 2021

फिल्म निर्माता सुभाष घई ने लिखा कि एक इरा की समाप्ति. जिसका नाम है दिलीप कुमार. उनके बारे में आने वाले समय में फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में गोल्डन अक्षरों में लिखा जाएगा. RIP साहेब.

The greatest. There will never be another Dilip Kumar. pic.twitter.com/SqQyykrPe9 — Hansal Mehta (@mehtahansal) July 7, 2021

फिल्म मेकर हंसल मेहता ने लिखा सबसे महान. दिलीप कुमार जैसा दुसरा कभी नहीं हो सकता.

