रजनीकांत से लेकर शाहरुख तक, PM Modi Oath Ceremony में शामिल हुए बॉलीवुड सितारे

नई दिल्ली: PM Modi Oath Ceremony: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, जिसका शपथ समारोह आज 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में आयोजित किया जा रहा है. इस खास मौके पर देश के राजनेताओं से लेकर अभिनेता भी समारोह में शामिल हो रहे हैं. जिनमें से एक बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान भी हैं. किंग खान के अलावा इस समारोह में एक्ट्रेस और बीजेपी से मंडी की सांसद बनीं कंगना रनौत, अक्षय कुमार, अनुपम खेर, रजनीकांत और अनिल कपूर जैसे स्टार्स शामिल हैं.

अक्षय कुमार और शाहरुख खान आए साथ नजर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ समारोह में शाहरुख खान और अक्षय कुमार एक-दूसरे को ग्रीट करते हुए नजर आए. शाहरुख खान के साथ उनकी मैनेजर पूजा ददलानी भी पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में नजर आ रही हैं. बॉलीवुड से लेकर अपने फैंस के दिलों पर राज करने वाले किंग खान के अलावा इस समारोह में एक्ट्रेस और बीजेपी से मंडी की सांसद बनीं कंगना रनौत, अनुपम खेर, रजनीकांत और अनिल कपूर जैसे स्टार्स शामिल हैं. वहीं कई कलाकार जैसे सिंगर कैलाश खेर, अजय देवगन समेत कई बॉलीवुड सितारों ने पीएम मोदी को बधाईयां भेजी है.

#WATCH | Actor Shah Rukh Khan and Reliance Industries Chairman Mukesh Ambani along with his son Anant Ambani attend the oath ceremony of PM-designate Narendra Modi at Rashtrapati Bhavan in Delhi pic.twitter.com/sCcNCIZLZS

हेमा मालिनी ने भी दी बधाई

फिल्मों की दुनिया के साथ राजनीति में भी कई सालों से एक्टिव हेमा मालिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाइयां दी हैं. मथुरा लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी भी इस समारोह का हिस्सा बनी हैं. समारेह के दौरान एक्ट्रेस ने कहा, 'यह हम सभी के लिए खुशी का पल है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं...जो भी काम बाकी है, हम जरूर करेंगे.' इसे तीसरे कार्यकाल में पूरा करें.'

#WATCH | Delhi: BJP's newly elected MP from Mathura Lok Sabha seat Hema Malini says, "It is a happy moment for all of us that Narendra Modi is going to take oath for the third time as PM... Whatever work is left, we will definitely complete it in the third term." pic.twitter.com/Qm7DtympcV

