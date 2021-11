52th IFFI: प्रसून जोशी को मिला 'फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर' अवॉर्ड

नई दिल्ली: प्रसिद्ध गीतकार और रचनात्मक लेखक प्रसून जोशी (Prasoon Joshi) ने रविवार को कहा कि यदि सभी वर्गों के लिए अपनी कहानियां बताने के लिए कोई मंच नहीं होता, तो भारतीय सिनेमा (Indian cinema) में समृद्ध विविधता नहीं दिखाई देती. भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 52वें संस्करण (52nd edition of International Film Festival) के समापन समारोह में 'फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर' (Film Personality of the Year award Award) पुरस्कार से सम्मानित होने के बाद प्रख्यात गीतकार ने 75 क्रिएटिव माइंड्स के माध्यम से ऐसा मंच प्रदान करने के प्रयास के लिए आईएफएफआई की सराहना की.

'आईएफएफआई अवार्ड शो से ज्यादा त्योहार है'

उन्होंने कहा, 'आईएफएफआई एक अवार्ड शो से ज्यादा यह एक त्योहार रहा है. मुझे लगता है कि ये 75 क्रिएटिव माइंड देश के लिए जो कर सकते हैं, वह वास्तव में मुझे आशा देता है. यह बताते हुए कि वह उत्तराखंड के एक छोटे से शहर से हैं.' प्रसिद्ध लेखक ने कहा, 'मैं जानता हूं कि किसी छोटे शहर से आने वाले किसी व्यक्ति के लिए सिनेमा का अनुभव प्राप्त करना कितना मुश्किल होता है.'

Renowned lyricist and creative writer @prasoonjoshi_ honoured with the 'Film Personality of the Year'#IFFI52 #IFFIAwards pic.twitter.com/QBnLwCtdTQ — Office of Mr. Anurag Thakur (@Anurag_Office) November 28, 2021

'भारतीय सिनेमा का भविष्य आशान्वित करने वाला'

इसके बाद जोशी ने कहा, 'हमारे पास इस देश में बहुत सारे शानदार दिमाग वाले कलाकार हैं जो महान फिल्में बनाना चाहते हैं.' यह बताते हुए कि वह भारतीय सिनेमा के भविष्य के बारे में बहुत आशान्वित हैं जोशी ने कहा, 'इस देश में हमारे पास जो विविधता है वह वास्तव में अद्भुत है, लेकिन अगर हमें विविधता के लिए एक मंच नहीं मिलेगा, तो यह विविधता हमारे सिनेमा में प्रतिबिंबित नहीं होगी.'

कार्यक्रम में अनुराग ठाकुर मौजूद थे

उन्होंने कहा, 'यह केवल तभी प्रतिबिंबित होगा, जब ये सभी लोग जिन्हें हमने देश के विभिन्न हिस्सों से आते हुए देखा है, अपनी कहानियां सुनाना शुरू कर दें.' इससे पहले केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और अभिनेत्री माधुरी दीक्षित ने प्रसिद्ध गीतकार और रचनात्मक लेखक को 'वर्ष की फिल्म व्यक्तित्व' पुरस्कार प्रदान किया.

