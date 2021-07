मीराबाई चानू को इस हाल में देख टूटा आर. माधवन का दिल, कह दी ऐसी बात

नई दिल्ली: टोक्यो ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में भारत को रजत पदक दिलाने वाली मीराबाई चानू (Mirabai Chanu) ने पूरे देश का सीना चौड़ा कर दिया है. ऐसे में भारत के हर शख्स को चानू पर गर्व महसूस हो रहा है. ऐसे में उनकी कई तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं. इसी बीच एक ऐसी फोटो सामने आई है जिसे देखकर अब एक्टर आर. माधवन (R. Madhavan) का भी दिल टूट गया है.

फर्श बैठी दिखीं चानू

दरअसल, एक फोटो में दो अन्य लोगों के साथ किचन के फर्श पर बैठकर खाती हुई दिख रही हैं. इसमें वह कैमरा की ओर देखते हुए पोज दे रही हैं.

Hey this cannot be true. I am at a complete loss of words. https://t.co/4H7IPK95J7

— Ranganathan Madhavan (@ActorMadhavan) July 29, 2021