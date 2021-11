राजकुमार राव और पत्रलेखा की शादी का कार्ड हुआ लीक, यहां लेंगे सात फेरे

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव (Rajkummar Rao) और पत्रलेखा (Patralekha) काफी समय से अपनी शादी की खबरों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. अब आखिरकार आज दोनों सात फेरे लेने वाले हैं. हाल ही में इनकी सगाई की कुछ तस्वीरें और वीडियोज भी सामने आई थीं. इसके बाद अब इनकी शादी का कार्ड का सोशल मीडिया पर काफी वायरल होने लगा है.

आज ही फेरे लेंगे राजकुमार और पत्रलेखा

इस कार्ड में कपल का नाम लिखा हुआ है, साथ ही शादी की तारीख 15 नवंबर लिखी है. इसका मतलब है कि राजकुमार और पत्रलेखा आज ही चंडीगढ़ में शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं.

Everyone is invited in this beautiful wedding ceremony (virtually) of #RajkummarRao #Patralekhaa pic.twitter.com/rXGnNhRWbn

— Rajkumar Rao(Rini) (@Rajkummar_vibes) November 14, 2021