Emergency: कंगना रनौत की अदाकारी के मुरीद हुए राम गोपाल वर्मा, जवाब में एक्ट्रेस ने कह दी ये बात

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ( Kangana Ranaut) ‘इमरजेंसी’ (Emergency) फिल्म से एक बार फिर धमाल मचाने को तैयार है. इस फिल्म में कंगना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभा रही हैं. हाल ही में फिल्म का टीजर जारी किया गया था. इसके बाद कंगना की खूब तारीफ हुई थी. वहीं अब फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा (Ram Gopal Varma) ने कंगना की एक्टिंग की तारीफ कर दी है. जिसके बाद से कंगना फूली नहीं समां रही हैं.

राम गोपाल वर्मा ने किया ट्वीट

राम गोपाल वर्मा ने हाल में ही ऐक्ट्रेस की फिल्म 'इमरजेंसी' को लेकर ट्वीट किया है. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा- ''इस पर विश्वास करें या नहीं, कंगना रनौत इंदिरा गांधी की तरह एक्टिंग कर रही हैं. इंदिरा गांधी का 1984 का पूरा इंटरव्यू देखें.''

Believe it or not! Indira Gandhi is acting like #KanganaRanaut ..Check Indira Gandhi Full Interview 1984 https://t.co/vqZpzAJsAk

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) July 23, 2022