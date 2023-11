रश्मिका मंदाना डीपफेक वीडियो में दर्ज हुई FIR, किया गया SIT का गठन

नई दिल्ली: रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) के डीपफेक वीडियो मामले को लेकर इस समय विवाद मचा हुआ है. अब इस मामले में शुक्रवार को एफआईआर दर्ज कर ली गई है. दिल्ली साइबर क्राइम यूनिट स्पेशल सेल के पुलिस उपायुक्त डॉ. हेमंत तिवारी का कहना है कि इस केस की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन भी किया गया है. रिपोर्ट में आईटी एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं.

केस में आया नया मोड़

इससे पहले दिल्ली महिला आयोग ने भी इस केस का संज्ञान लेकर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था. आयोग ने पुलिस से 17 नवंबर तक मामले में दर्ज FIR की कॉपी, आरोपियों का ब्योरा और इस संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांग की है. इस रश्मिका से जुड़े इस मामले एक बड़ा मोड़ आता दिख रहा है. सोशल मीडिया पर उठ रहे तमाम सवालों के बाद दिल्ली पुलिस ने इंटरनेट पर वायरल हुए रश्मिका मंदाना के इस वीडियो के संबंध में शुक्रवार को अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली.

क्या था वीडियो

गौरतलब है कि पिछले ही दिनों रश्मिका मंदाना का एक डीपफेक वीडियो अचानक वायरल होने लगा था. इस वीडियो में एक लड़की लिफ्ट में डीपनेक स्पेगिटी पहनकर चढ़ती नजर आ रही थी.

In regard to the deepfake AI-generated video of Rashmika Mandana, an FIR u/s 465 & 469 of the IPC, 1860 and section 66C & 66E of the IT Act, 2000 has been registered at PS Special Cell, Delhi Police and an investigation has been taken up: Delhi Police

— ANI (@ANI) November 10, 2023