IIFA 2024: 69 साल की उम्र रेखा की अदाओं ने लूट ली महफिल, 'उमराव जान' ने अपने डांस से लोगों को बनाया दीवाना

नई दिल्ली: इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवॉर्ड्स (IIFA 2024) का आयोजन अबु धाबी में आयोजित किया गया है. इस अवॉर्ड नाइट में बॉलीवुड के बड़े-बड़े सितारे मौजूद थे. शाहरुख खान से लेकर करण जौहर तक सेलेब्स शो में नजर आएं लेकिन अवॉर्ड नाइट की महफिल तो किसी और ने ही लूट ली है.

रेखा

"Hum sab kehtein hain #Rekha ji aap ne hamara dil ek baar nahi hazaaron crore baar liya hai" just can't take off eyes from this flawless performance from none other than #Rekhaji pic.twitter.com/

GreatestLegendaryIconRekhaji(@TheRekhaFanclub) September 29, 2024