रिया चक्रवर्ती पिता के साथ पहुंचीं बैंक, पैपराजी को दिखाया एटीट्यूड

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) हमेशा ही किसी न किसी कारण सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर छाई रहती हैं. वह दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के निधन के बाद से लगातार सुखियों में बनी हुई हैं.

सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल होती हैं रिया

रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) अपनी फिल्मों के साथ-साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रहती हैं. विवादों में घिरी रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) का नाम सबसे ज्यादा सुशांत के निधन के बाद आया. रिया धीरे-धीरे सोशल मीडिया पर सक्रिय हो रही हैं, लेकिन जैसे ही एक्ट्रेस कोई पोस्ट शेयर करती हैं, यूजर्स उन्हें ट्रोल (Rhea Chakraborty trolled) करना शुरू कर देते हैं.

एक बार फिर सुर्खियों में आईं रिया

रिया अपने चाहने वालों के साथ जुड़े रहने के लिए सोशल मीडिया साइट्स पर भी खूब एक्टिव रहती हैं. वह आए दिन अपनी तस्वीरें और वीडियोज पोस्ट कर फैंस को अपनी जिंदगी से रूबरू करवाती रहती हैं. रिया का गुरुवार को एक और नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वह अपने पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के साथ ब्रांद्रा के एक बैंक में जाते हुए दिखाई दीं.

#RheaChakraborty with her Dad snapped in Bandra Tweet2Rhea @viralbhayani77 pic.twitter.com/96PwTl8Uv4

Viral Bhayani (@viralbhayani77) September 23, 2021