RRR Collection Day 14: बॉक्स ऑफिस पर बरकरार है राजामौली का जलवा, सिर्फ हिन्दी बेल्ट में की इतनी कमाई

नई दिल्ली: फिल्मकार एस.एस. राजामौली (SS Rajamouli) को अपनी फिल्मों में जबरदस्त वीएफएक्स का इस्तेमाल करने के लिए जाना जाता है. अब 'आरआरआर' (RRR) में उन्होंने फिर से वही कमाल दिखाया है. ऐसे में इस फिल्म को दुनियाभर में खूब पसंद किया जा रहा है. इसे खासतौर पर हिन्दी बेल्ट में सराहा जा रहा है. अब फिल्म का 14वें दिन का कलेक्शन भी सामना आ गया है.

दुनियाभर में शानदार प्रदर्शन

फिल्म जितनी तेजी से बॉक्स ऑफिस पर बढ़ती जा रही है, इसके सामने सभी फिल्में फिकी पड़ गई हैं. अब जहां एक ओर दुनियाभर में फिल्म 1000 करोड़ रुपये की रेस में शामिल हो गई है. वहीं, हिन्दी बेल्ट में इसकी 250 करोड़ रुपये की ओर बढ़ती दिख रही है. अब फिल्म समीक्षक और बिजनेस विशेषज्ञ तरण आदर्श ने 'आरआरआर' के 14वें दिन के कलेक्शन के बारे में जानकारी दी है.

फिल्म की इतनी कमाई

तरण आदर्श ने अपने ट्वीट में लिखा, ''आरआरआर' के दूसरे सप्ताह शानदार नंबर रहे.

#RRR records SUPERB NUMBERS in Week 2... Should remain the first choice of moviegoers, till the biggies [#KGF2, #Jersey, #Raw] arrive next week... [Week 2] Fri 13.50 cr, Sat 18 cr, Sun 20.50 cr, Mon 7 cr, Tue 6.50 cr, Wed 5.50 cr, Thu 5 cr. Total: ₹ 208.59 cr. #India biz. pic.twitter.com/PTHRSOV1RH

— taran adarsh (@taran_adarsh) April 8, 2022