RRR Box Office Collection Day 5: फिल्म ने अभी से तोड़े कई रिकॉर्ड्स, 100 करोड़ का आंकड़ा किया पार

नई दिल्ली: एस.एस राजामौली (SS Rajamouli) की फिल्म 'आरआरआर' (RRR) बॉक्स ऑफिस पर इतनी तेजी से दौड़ना शुरू हुई है कि इसकी इतनी जल्दी कम होती नजर नहीं आ रही. फिल्म हर दिन अपने नाम नए रिकॉर्ड्स कर रही है. ऐसे में फिल्म का 5वें दिन का कलेक्शन भी आ गया है. इसी के साथ फिल्म ने एक सप्ताह से पहले ही 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है.

सिर्फ हिन्दी बेल्ट के कलेक्शन ने उड़ाए होश

कमाल की बात तो यह है कि फिल्म का हिन्दी वर्जन तमाम बॉलीवुड और साउथ फिल्मों पर भारी पड़ रहा है. ये वीकडेज में भी शानदार प्रदर्शन कर रहा है. अब फिल्म समीक्षक और बिजनेस विशेषज्ञ तरण आदर्श ने फिल्म के हिन्दी वर्जन के 5 दिन के कलेक्शन के बारे में जानकारी देते हुए ट्वीट किया है.

फिल्म ने किया इतना कारोबार

तरण आदर्श ने अपने ट्वीट में लिखा, 'आरआरआर राजामौली की पहली हिन्ही ब्लॉकबस्टर रही फिल्म 'बाहुबली' का रिकॉर्ड पहले ही सप्ताह तोड़ देगी.

#RRR feveRRR grips mass circuits... SupeRRRb hold... Will cross *lifetime biz* of #Rajamouli's *first Blockbuster* #Baahubali [#Hindi] in *Week 1*... RRRacing towards ₹ 200 cr... Fri 20.07 cr, Sat 24 cr, Sun 31.50 cr, Mon 17 cr, Tue 15.02 cr. Total: ₹ 107.59 cr. #India biz. pic.twitter.com/mikZRMFrq8

