'अनुपमा' के किरदारों पर रूपाली गांगुली ने दिया बड़ा बयान, कहा- 'इंसान को नीचा दिखाना गलत'

नई दिल्ली: टीवी धारावाहिक 'अनुपमा' में मुख्य भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री रूपाली गांगुली ने शो के अन्य पात्रों के प्रति सोशल मीडिया पर नफरत देखकर निराशा जताई है और कहा है कि किसी को ऐसे इंसान का अपमान नहीं करना चाहिए जो सिर्फ अपनी नौकरी कर रहा है. इस धारावाहिक में सुधांशु पांडे, मदालसा शर्मा और गौरव खन्ना प्रमुख भूमिकाओं में हैं, जिसने हाल ही में पांच साल का लीप लिया है. साल 2020 में शो की शुरुआत के बाद से इसके प्रशंसकों की संख्‍या बहुत बड़ी है, मगर इसके कुछ पात्रों के बारे में इंटरनेट पर नफरत भरी टिप्पणियां देखी जा रही हैं.

यूजर्स ने दिया रिएक्शन

Each and everyone who is here on #Anupamaa has connected to some character or the other in this show …

How does liking one character or actor give you the right to pull other characters down?

Every actor is doing their best and every actor is important to the storyline

— Rupali Ganguly (@TheRupali) January 13, 2024