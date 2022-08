सलमान रुश्दी को इस अमेरिकी मॉडल ने बताया था सेक्स एडिक्ट, किताबों की तरह अफेयर्स भी रहे विवादित

नई दिल्ली: Salman Rushdie: अमेरिका के न्यूयॉर्क में 12 अगस्त 2022 शुक्रवार को एक कार्यक्रम के दौरान जाने माने लेखक सलमान रुश्दी पर जानलेवा हमला हुआ है. भारत में पैदा हुए बुकर पुरस्कार से सम्मानित 75 साल के रुश्दी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं. सलमान रुश्दी का लेखन काफी विवाद में रहा है. उनका 'द सैटनिक वर्सेस' नोवल काफी विवादों में रह चुका है. क्या आप जानते हैं केवल उनका लेखन ही नहीं बल्कि उनका जीवन भी विवादों से घिरा रहा है. आइए इस लेख में जानते हैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में.

सेक्स के लिए पागलपन

सलमान रुश्दी की एक्स वाइफ पद्मा लक्ष्मी ने अपनी आत्मकथा 'Love, Loss, and What We Ate' में कहा था कि सलमान रुश्दी के अंदर सेक्स को लेकर पागलपन है. उन्होंने सलमान पर आरोप लगाते हुए लिखा कि एक बार शारीरिक संबंध न बनाने पर सलमान रुश्दी ने कहा था कि उनसे शादी करना उनका बेड इंवेस्टमेंट था.

हर पल चाहिए अच्छा सेक्स

पद्मा लक्ष्मी ने अपनी किताब के जरिए दुनिया को बताया कि लेखक सलमान रुश्दी को हर पल सेक्स चाहिए. वह किसी भी परेशानी या फिर किसी भी स्थिति को नहीं समझते थे जिसकी वजह से उनके साथ फिजिकल होना मुश्किल भरा रहता था. पद्मा लक्ष्मी ने आगे लिखा- शादी के बाद मैं एंडोमेट्रायोसिस बीमारी का इलाज करा रही थी उस समय भी उन्होंने सेक्स करने की बात कही. मैंने उनकी बात को मना कर दिया जिसके बाद वह नाराज हो गए. अगले दिन वह एक ट्रिप पर चले गए. फिर मैंने अलग होने का फैसला लिया.

कौन है पद्मा लक्ष्मी?

पद्मा लक्ष्मी सलमान रुश्दी की चौथी पत्नी थी. वह पेशे से मॉडल और कुकिंग शो की होस्ट रह चुकी है. सलमान की उम्र में पद्मा लक्ष्मी से काफी बड़े थे. जब उन्होंने पद्मा लक्ष्मी से चौथी शादी की थी उस समय वह केवल 28 साल की थी वहीं सलमान 51 साल के थे. उन्होंने साल 2004 में शादी की थी और साल 2007 में दोनों का तलाक हो गया था.

इसे भी पढ़ेंः ब्लैक ड्रेस में वाणी कपूर ने बरपाया कहर, अदाएं देख मदहोश हुए लोग

Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.