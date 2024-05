Samantha Photos: सामंथा रुथ प्रभु ने शेयर कर दी आपत्तिजनक फोटो, पोस्ट देख भड़के यूजर्स

नई दिल्ली:Samantha Ruth Prabhu: साउथ की स्टार सामंथा रुथ प्रभु अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर लगातार सुर्खियों में बनी रहती हैं. सामंथा इन दिनों मायोसाइटिस नाम की बीमारी से रिकवर होने की कोशिश कर रही है. इस बीच सामंथा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर ऐसी फोटोडाल दी, जिसे देखकर लोग भड़क गए थे. इसके बाद उन्होंने तुरंत डिलीट भी कर दिया था.

समांथा ने शेयर की बाथरूम फोटोज

Women being strong trying to heal her body out of illness and promoting such health awareness. No evidence of her insta id name in so called cheap pic many sharing. FAKE one stop it . I stand with @Samanthaprabhu2 #Samantha #SamanthaRuthPrabhu pic.twitter.com/PW2nd73SFz

— Shruthi Sundarajan (@shruthisundar01) May 5, 2024