Samrat Prithviraj BO Collection Day 1: अक्षय कुमार की फिल्म ने की धीमी शुरुआत, पहले दिन हुई सिर्फ इतनी कमाई

नई दिल्ली: अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'सम्राट पृथ्वीराज (Samrat Prithviraj)' 3 जून को बडे़ पर्दे पर दस्तक दे चुकी है. इस फिल्म को लेकर हर शख्स में एक अलग ही उत्साह और जोश देखने को मिल रहा था. खुद अक्षय और फिल्म की पूरी टीम ने इसके प्रमोशन में कोई कमी नहीं छोड़ी. हालांकि, इसके बावजूद फिल्म से जैसी उम्मीदें की गई थी, यह बॉक्स ऑफिस पर उनका जबरदस्त प्रदर्शन नहीं कर पाई है.

अक्षय कुमार की 'सम्राट पृथ्वीराज' ने किया निराश

डॉ. चंद्रप्रकाश द्व‍िवेदी के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने पहले दिन औसतन कमाई के साथ शुरुआत की है. सबसे ज्यादा गौर करने की बात तो यह है कि अक्षय कुमार की 'सम्राट पृथ्वीराज' उनकी पिछली फ्लॉप फिल्म 'बच्चन पांडे' के बराबर भी पहले दिन का कलेक्शन नहीं जुटा पाई है. ऐसे में अब ये मेकर्स के लिए थोड़ी चिंता की बात जरूर हो सकती है.

'सम्राट पृथ्वीराज' ने पहले दिन किया इतना कारोबार

अब फिल्म समीक्षक और बिजनेस विशेषज्ञ तरण आदर्श ने 'सम्राट पृथ्वीराज' के कलेक्शन के बारे में जानकारी देते हुए ट्वीट किया है. उन्होंने बताया कि फिल्म ने भारत में शुक्रवार को सिर्फ 10.70 करोड़ रुपये का कारोबार किया है.

#SamratPrithviraj gathered momentum towards evening on Day 1... Biz at metros - which started slow - did not escalate, but mass circuits showed upward trends... Biz should grow on Day 2 and 3, needs that push for a strong weekend total... Fri ₹ 10.70 cr. #India biz. pic.twitter.com/fOi7NKA1Nd

— taran adarsh (@taran_adarsh) June 4, 2022