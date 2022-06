Samrat Prithviraj BO Collection Day 3: 'सम्राट पृथ्वीराज' ने पकड़ी रफ्तार, लगातार बढ़ रहा है कलेक्शन

नई दिल्ली: Samrat Prithviraj Box Office Collection Day 3: बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'सम्राट पृथ्वीराज (Samrat Prithviraj)' लंबे इंतजार के बाद बीते शुक्रवार थिएटर्स में दस्तक दे चुकी है. फिल्म को दर्शकों का मिला-जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है. वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान की जिंदगी पर बेस्ड अक्षय की फिल्म की शुरुआत बेशक धीमी हुई है, लेकिन अब फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी रफ्तार पकड़ ली है.

'सम्राट पृथ्वीराज' को मिली वीकेंड का फायदा

फिल्म को वीकेंड की छुट्टी का जबरदस्त फायदा मिला है. शनिवार के दिन फिल्म की कमाई में उछाल देखा गया. अब सम्राट पृथ्वीराज के तीसरे दिन का कलेक्शन भी सामने आ गया है, जिसे जानकर अक्षय और मेकर्स काफी खुश होंगे. फिल्म समीक्षक और बिजनेस विशेषज्ञ तरण आदर्श ने 'सम्राट पृथ्वीराज' के कलेक्शन के बारे में जानकारी देते हुए ट्वीट किया है. उन्होंने बताया कि फिल्म ने भारत में रविवार को 16.10 करोड़ रुपये का कारोबार किया है.

फिल्म ने अब तक कमाए इतने करोड़

इसी के साथ 'सम्राट पृथ्वीराज' ने अब तक 39.40 करोड़ का बिजनेस कर लिया है. ओपनिंग डे पर अक्षय की फिल्म ने 10.70 करोड़ के कलेक्शन के साथ अपना खाता खोला था.

#SamratPrithviraj gets the much-required push on Day 3... Decent weekend, with metros coming on board on Sunday... Mass circuits very strong... Monday biz crucial, needs to cover lost ground on weekdays... Fri 10.70 cr, Sat 12.60 cr, Sun 16.10 cr. Total: ₹ 39.40 cr. #India biz. pic.twitter.com/P34TBHyXDw

taran adarsh (@taran_adarsh) June 6, 2022