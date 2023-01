Satish Shah Tweet: लंदन में उड़ाया गया सतीश शाह का मजाक, विवाद के बाद हीथ्रो एयरपोर्ट को मांगनी पड़ी माफी

नई दिल्ली: मशहूर एक्टर सतीश शाह (Satish Shah) अपने किरदारों के कारण हमेशा ही सुर्खियों में रहें. हालांकि, इस बार वह अपने एक ट्वीट की वजह से काफी छाए हुए हैं. कम ही ऐसा होता है जब सतीश अपनी निजी जिंदगी या विवाद के कारण खबरों में आते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने लंदन में खुद के साथ हुई बदसलूकी का एक किस्सा शेयर किया है, जिसके बाद से ही वह लगातार चर्चा में हैं. उन्होंने बताया कि लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के स्टाफ ने उनका मजाक उड़ाया है.

हालांकि, सतीश ने एयरपोर्ट स्टाफ को जो जवाब दिया, उससे जानने के बाद भारतीयों को सीना गर्व से और चौड़ा हो गया है. उनका ये ट्वीट सामने आते ही आखिरकार हीथ्रो एयरपोर्ट को भी उनसे माफी मांगनी पड़ी.

Good morning, we're sorry to hear about this encounter. May you DM us?

— Heathrow Airport (@HeathrowAirport) January 3, 2023