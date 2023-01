Selfiee First Look: अक्षय कुमार और इमरान हाशमी हुए आमने-सामने, फैन की होगी एक स्टार से भिड़ंत!

Selfiee First Look Out: अक्षय कुमार 2023 को और भी ज्यादा पावरपैक बनाने के लिए आ गए हैं. इस साल की पहली फिल्म 'सेल्फी' उन्होंने अनाउंस कर दी है. ऐसे में उनकी फिल्म का मोशन पोस्टर रिलीज कर दिया गया है.