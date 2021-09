शाहरुख खान को बॉयकॉट करने की उठी मांग, जानिए क्या है मामला

नई दिल्ली: बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) को लेकर गुरुवार की सुबह से ही ट्विटर (Twitter) पर एक वॉर देखने को मिल रही है. सुबह से सोशल मीडिया पर यूजर्स अभिनेता को बॉयकॉट करने की मांग कर रहे हैं. ऐसे में #BoycottShahRukhKhan ट्विटर पर ट्रेंड भी करने लगा. हालांकि, वहीं किंग खान के चाहने वाले इसे देखकर थोड़े हैरान भी हैं और यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कर रहे हैं कि आखिर क्यों अचानक ये सब हो रहा है.

इसलिए हो रहा है बहिष्कार

दरअसल, इन दिनों शाहरुख खान की एक पुरानी फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है. इसमें अभिनेता को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (PM Imran Khan) के साथ देखा जा रहा है.

We request you to cooperate with us in this campaign. #BoycottShahRukhKhan pic.twitter.com/ZFsnNKfJ4p —सुनीता राष्ट्रवादी No DM (@Sunitak78089854) September 16, 2021

अब इसी को देखकर यूजर्स भड़क पड़े हैं. ऐसे में लोगों ने शाहरुख का बॉयकॉट करने की मांग भी शुरु कर दी है.

Retweet And send him at afghanistan #BoycottShahRukhKhan pic.twitter.com/3BVCd22GVy — Naresh Kumbhani (@inareshkumbhani) September 16, 2021

सिर्फ इतना ही नहीं, यूजर्स ने तो उनकी अगली फिल्म 'पठान' (Pathan) का भी बहिष्कार करना शुरू कर दिया है.

सपोर्ट में उतरे फैंस

जहां एक ओर शाहरुख का बॉयकॉट किया जाने लगा है, वहीं उनके चाहने वाले उनके सपोर्ट में आकर खड़े हो गए हैं. ऐसे में अब #WeLoveShahRukhKhan भी ट्रेंड करने लगा है.

अभिनेता के चाहने वाले शाहरुख की उन तस्वीरों को पोस्ट कर रहे हैं, जिसमें उनके घर के बाहर लाखों फैंस की भीड़ दिख रही हैं और किंग खान बालकनी में आकर उनसे बहुत प्यार से मिल रहे हैं.

Shah Rukh has got love from all over the world SRK PRIDE OF INDIA #WeloveShahRukhKhan pic.twitter.com/lLpm5G5vND — FARAZ INDIA WALE (@Farazindiawale1) September 16, 2021

इसके अलावा बुर्ज खलीफा की भी फोटो शेयर की गई हैं, जिस पर 'हैप्पी बर्थडे शाहरुख खान' और भारत का तिरंगा नजर आ रहा है.

फैंस को है 'पठान' का बेसब्री से इंतजार

गौरतलब है कि शाहरुख खान के फैंस को उनकी अगली फिल्म 'पठान' का बेसब्री से इंतजार है. इस फिल्म से वह लंबे समय के बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं. सुपरस्टार को पिछली बार 2018 में रिलीज हुई फिल्म 'जीरो' में देखा गया था, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी.

