Pathaan: 'पठान' के लिए दर्शकों का क्रेज देखकर यशराज फिल्म ने किया ये बड़ा ऐलान

नई दिल्ली: Pathaan: बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' आज यानी 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. 'पठान' का क्रेज सुबह से ही कायम है. हालांकि रिलीज से पहले ही फिल्म कई बड़े कारनामे कर चुकी है. फैंस चार साल बाद बड़े पर्दे पर शाहरुख का जादू देखने के लिए कतार में लगे हैं. 'पठान' फिल्म देखने वालों की मांग के बीच निर्माता यश राज फिल्म्स ने आज रात 12.30 बजे से पूरे भारत में देर रात के शो को मंजूरी दे दी है.

रात 12:30 के बाद भी चलेंगे शो

शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम की फिल्म 'पठान' ने अपने रिलीज के पहले दिन ही ताबड़तोड़ कमाई की है. ऐसा पहली बार हो रहा है, जब किसी फिल्म के लिए रात 12:30 बजे के शोज सिनेमाघरों में होने जा रहे हैं. यशराज फिल्म के मेकर्स ने फैंस के अंदर किंग खान की फिल्म पठान को देखने का जोश देखते हुए लेट नाइट शो खोले हैं. मेकर्स ने दर्शकों को 26 जनवरी के मौके पर बेहतरीन तोहफे से नवाजा है. फिल्म को वर्ल्डवाइड 8000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया जा चुका है.

फिल्म ने की बंपर कमाई

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 'पठान' ने पहले दिन ही लगभग 52.50 करोड़ रुपये की बंपर कमाई कर ली है. अपने ओपनिंग डे पर ही शाहरुख ने प्रभास की फिल्म 'बाहुबली' को पीछे छोड़ दिया है.

‘PATHAAN’ MIDNIGHT SHOWS BEGIN… #YRF adds late night shows of #Pathaan - starting tonight [from 12.30 am] - across #India to meet the unprecedented public demand. pic.twitter.com/0ZpOukqpFs

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 25, 2023