Jersey Trailer: फिर दमदार अंदाज में लौटे शाहिद कपूर, दिल जीत लेगा ये अवतार

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) पिछले काफी समय से अपनी अगली फिल्म 'जर्सी' (Jersey) को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. अब उनकी इस फिल्म के लिए फैंस के बीच और बेसब्री बढ़ाते हुए इसका मजेदार ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है. कुछ ही देर में यह ट्रेलर सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगा है.

शानदार है ट्रेलर

फिल्म में शाहिद के साथ मृणाल ठाकुर (Mrunal Thakur) को भी लीड रोल में देखा जा रहा है. 2 मिनट 53 सेकंड्स के ट्रेलर में शाहिद को एक असफल क्रिकेटर का किरदार निभाते हुए देखा जा रहा है. जो कभी एक शानदार क्रिकेटर हुआ करता था, लेकिन आज वह अपने बेटे और परिवार की छोटी-छोटी जरूरतों को भी अपने दम पर पूरा नहीं कर पाता.

लेकिन शाहिद की जिंदगी में मोड़ तब आता है जब उनका बेटा उनसे जन्मदिन पर एक जर्सी मांगता है और इसके लिए उनके पास 500 रुपये भी नहीं हैं.

शाहिद ने दी थी ट्रेलर की जानकारी

अब इस ट्रेलर को दर्शकों के बीच काफी पसंद किया जा रहा है. शाहिद ने बीते सोमवार को ही फिल्म का एक पोस्टर जारी करते हुए मंगलवार यानी आज ट्रेलर के रिलीज होने की जानकारी दी थी.

ITS TIME ! We have waited to share this emotion with you for 2 years. This story is special. This team is special. This character is special. And the fact that we get to share it on the big screen with you all is special. pic.twitter.com/fbWFUw3GM2

— Shahid Kapoor (@shahidkapoor) November 22, 2021