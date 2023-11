Shahid kapoor Video: IFFI में डांस परफॉर्मेंस के दौरान स्टेज से गिर पड़े शाहिद कपूर, रिएक्शन हुआ वायरल

नई दिल्ली: Shahid kapoor Video: बॉलीवुड के हैंडसम हंक शाहीद कपूर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया जा रहा है. वीडियो में एक्टर 54वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में डांस परफॉरमेंस देते नजर आ रहे हैं.

इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का हुआ आगाज

गोवा के पणजी में 20 नवंबर से इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI 2023) का रंगारंग आगाज हो चुका है. इस इवेंट की ओपनिंग सेरमनी में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारे शामिल हुए. बॉलीवुड सितारों ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से शो की शोभा पर चार चांद लगाए. एक्टर्स के परफॉर्मेंसेंस के बीच सोशल मीडिया पर इस इवेंट से जुड़ा एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एक्टर शाहिद कपूर स्टेज पर डांस करते हुए ही अचानक से स्टेज से गिर जाते हैं.

Actor Shahid Kapoor falls on stage while performing at the opening ceremony of 54th International Film Festival of India in Goa.#IFFI #Goa #Trending #shahidkapoor #uncutreels pic.twitter.com/E4bZMEAolv

— Uncut (@ABPUncut) November 21, 2023