Shamshera BO Collection Day 3: बेहद शर्मनाक है 'शमशेरा' का तीसरे दिन का कलेक्शन, ठंडा पड़ा बिजनेस

नई दिल्ली: रणबीर कपूर, वाणी कपूर और संजय दत्त की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'शमशेरा' बीते शक्रवार सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. फिल्म रिलीज से पहले जितना लोगों की अपनी ओर आकर्षिक कर रही थी, अब उतना ही दर्शक 'शमशेरा' से दूर भाग रहे हैं. फिल्म को लेकर फैंस की जो उम्मीदें थीं वो टूटती हुई दिख रही हैं. रणबीर कपूर स्टारर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी है. पहले दिन से ही खराब प्रदर्शन कर रही फिल्म को रविवार की छुट्टी का कोई फायदा मिलता नहीं दिख रहा है.

तीसरे दिन भी नहीं बजा 'शमशेरा' का डंका

पहले और दूसरे दिन सुस्त कमाई के बाद तीसरे दिन भी शमशेरा का डंका नहीं बजा है. शमशेरा बॉक्स ऑफिस पर कमाई करने के लिए स्ट्रगल कर रही है. ओपनिंग डे पर फिल्म ने कुल 10.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.

#Shamshera meets with a tragic fate... Shockingly low weekend biz... Will face rough weather on weekdays... Also, arrival of new films will hit biz hard... Fri 10.25 cr, Sat 10.50 cr, Sun 11 cr. Total: ₹ 31.75 cr. #India biz. pic.twitter.com/BEUFCefswo

taran adarsh (@taran_adarsh) July 25, 2022