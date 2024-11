IND vs AUS: पंत से लियोन ने बीच मैच में IPL को लेकर क्या पूछा, जिसका वीडियो हो रहा वायरल!

नई दिल्ली: IND vs AUS Rishabh Pant Nathan Lyon: इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में टेस्ट सीरीज का मैच खेला जा रहा है. यहां पर मैच के बीच में एक मजेदार वाकया देखने को मिला. फील्ड में ऋषभ से नाथन लियोन ने IPL से जुदा सवाल कर दिया. अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

ये वाकया हुआ, देखें वीडियो

दरअसल, भारतीय बल्लेबाज ऋषभ पंत क्रीज पर बैटिंग कर रहे थे. तभी नाथन लियोन फील्डिंग करते हुए सामने से निकले. इसी दौरान लियोन ने पंत से पूछा- मेगा ऑक्शन में आप कहां जा रहे हैं? इस पर पंत ने जवाब दिया- कोई आईडिया नहीं!. इसका ये मतलब है कि लियोन ये जानना चाहते थे कि IPL मेगा ऑक्शन में पंत किस टीम के साथ जाना चाहते हैं?

IPL AUCTION TALK IN BGT

Nathan Lyon - "Where are you going in the IPL auction"?

Rishabh Pant - "No Idea". pic.twitter.com/qbpQ2movED

— Johns. (@CricCrazyJohns) November 22, 2024