Raju Srivastav Health Update: शेखर सुमन ने दिया राजू श्रीवास्तव का हेल्थ अपडेट, ट्वीट कर बताया कॉमेडियन का हाल

नई दिल्ली: Raju Srivastav Health Update: राजू श्रीवास्तव (Raju Srivastava) दिल का दौरा पड़ने के बाद से दिल्ली एम्स (Delhi AIIMS) में भर्ती हैं. उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है. अब तक उनकी सेहत को लेकर कोई खबर नहीं आई थी. वहीं अब उनके हालत में सुधार आयाहै. उनके दोस्त शेखर सुमन ने ट्वीट कर उनके हेल्थ की अपडेट शेयर की है. शेखर सुमन (Shekhar Suman) ने राजू श्रीवास्तव की सेहत को लेकर एक ट्वीट किया है. जिसमें उन्होंने उनकी हेल्थ की अपडेट दी है.

शेखर सुमन ने किया ट्वीव

Though still on the ventilator Raju is stable enough to be moved for a probable MRI.Thank you @narendramodi ji @rajnathsingh ji @myogiadityanath ji for enquiring about his health and arranging for the best doctors but above all It's YOUR prayers that have given him a new life

— Shekhar Suman (@shekharsuman7) August 14, 2022