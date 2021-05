सोनू सूद के नाम पर खुली ये दुकान, अभिनेता का आया मजेदार रिएक्शन

नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद पिछले कुछ समय से लगातार लोगों की मदद करने के लिए सबसे आगे खड़े नजर आ रहे हैं. बीते वर्ष में शुरू हुए कोरोना काल से लेकर अब तक सोनू बिना रुके लोगों तक हर तरह की सहायता पहुंचा रहे हैं. अपने इन्हीं नेक के चलते उन्होंने कई तरह की सेवाएं भी की हैं.

इस अंदाज में अदा किया शुक्रिया

लोगों ने सोनू के नेक कामों को देखते हुए उन्हें 'मसीहा' नाम भी दे डाला है. ऐसे में लोग अपने अलग-अलग अंदाज में ही अभिनेता का शुक्रिया अदा करते नजर आते हैं.

हाल ही में उनके नाम पर एक मटन की दुकान का नाम रखा गया है. अब इसी पर सोनू सूद ने प्रतिक्रिया भी जाहिर की है.

ये भी पढ़ें- कैलाश खेर ने इस शोर मचाने वाले सिंगर्स को लगाई फटकार, दी ये खास नसीहत

सोनू ने दी मजेदार प्रतिक्रिया

सोनू ने तेलुगु में एक समाचार वीडियो पर प्रतिक्रिया व्यक्त की जिसमें कहा गया है कि तेलंगाना के करीमनगर में उनके नाम पर एक मटन की दुकान का नाम रखा गया है.

I am a vegetarian..

N mutton shop on my name?

Can I help him open something vegetarian https://t.co/jYO40xAgRd

— sonu sood (@SonuSood) May 30, 2021