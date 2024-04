Sonu Sood का व्हाट्सएप क्यों हुआ बंद! नाराजगी जाहिर करते हुए एक्टर ने ट्वीट पर कही ये बात

नई दिल्ली: Sonu Sood: बॉलीवुड एक्टर और 'गरीबों के मसीहा' कहे जाने वाले सोनू सूद अपनी सादगी और विनम्रता के लिए जाने जाते हैं. कोरोना वायरस के समय कई लोगों की मदद की थी जिसे कोई भूल नहीं सकता. एक्टर समय समय पर अपने फैंस के साथ भी बातचीत करते रहते हैं. हालांकि, इन दिनों उनको व्हाट्सएप अकाउंट से जुड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है.

My number does not work on @WhatsApp.

I have been facing this problem many a times.

I feel time for you guys to upgrade your services. pic.twitter.com/yi2nWIive6

— sonu sood (@SonuSood) April 26, 2024