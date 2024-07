CM योगी के आदेश पर सोनू सूद का रिएक्शन! बोले- 'हर दुकान का नाम...'

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद (Sonu Sood) जितने बेबाक और बिंदास पर्दे पर नजर आते हैं, उतने ही बेबाक वह निजी जिंदगी में भी रहते हैं. वह किसी भी मुद्दे पर मुखर होकर अपनी बात रखते हैं. इस बार उन्होंने योगी सरकार के जारी किए हुए उस बयान पर प्रतिक्रिया जाहिर की है, जिसमें योगी सरकार ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के रास्ते में आने वाली हर खाने-पीने दुकानों पर दुकान के मालिकों का नाम होगा. उनके इस आदेश पर राजनीतिक पार्टियों के बीच तो हंगामा मच ही गया है, वहीं अन्य लोग भी इस पर प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं.

सोनू सूद ने दी ऐसी प्रतिक्रिया

अब सोनी सूद ने योगी सरकार के इसी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, 'हर दुकान पर केवल एक नेम प्लेट होनी चाहिए और वो है मानवता.'

There should be only one name plate on every shop : “HUMANITY”

— sonu sood (@SonuSood) July 19, 2024