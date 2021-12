Spiderman No Way Home Day 1 Collection: बॉक्स ऑफिस पर टूटे सारे रिकॉर्ड

नई दिल्ली: मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'स्पाइडरमैन: नो वे होम' आखिरकार सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. भारत में भी मार्वल फिल्म के चाहने वालों की दीवानगी किसी से छिपी नहीं है. ऐसे में इस फिल्म ने रिलीज होते ही वो कर दिखाया है जो इस साल कोई कलाकार या बड़ी फिल्में भी नहीं कर पाईं. दरअसल, फिल्म ने पहले ही दिन जबरदस्त कारोबार किया है.

पहले दिन की इतनी कमाई

'स्पाइडरमैन: नो वे होम' ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर सभी भाषाओं की फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. अभी मिले आंकड़ों के मुताबिक कहा जा रहा है कि फिल्म ने पहले दिन करीब 35 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है.

#SpiderManNoWayHome 's early estimates for #India on Day 1 Nett is ₹ 35 Cr+..

Huge record-breaking opening..

— Ramesh Bala (@rameshlaus) December 17, 2021