लगातार बढ़ रही हैं जैकलीन फर्नांडिस की मुश्किलें, पूछताछ के लिए EOW के दफ्तर पहुंचीं एक्ट्रेस

नई दिल्ली: अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को आज एक बार फिर से ईओडब्ल्यू (दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध) शाखा में तलब किया गया है. अभिनेत्री पूछताछ के लिए दफ्तर पहुंच चुकी हैं. इससे पहले 14 सितंबर को उनसे तकरीबन 8 घंटे पूछताछ की गई थी. जैकलीन सोमवार को एक बार फिर से कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े उगाही के एक मामले की जांच के सिलसिले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के समक्ष पेश हुईं.

दिल्ली पुलिस के दफ्तर पहुंचीं जैकलीन

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, जैकलीन फर्नांडीज सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के दफ्तर पहुंच चुकी हैं.

Delhi | Actor Jacqueline Fernandez arrives at Delhi Police EoW (Economic Offences Wing) for questioning in the Sukesh Chandrashekhar money laundering case. pic.twitter.com/U37rZynlRu

