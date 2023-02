Sumbul Touqeer हुईं बिग बॉस पार्टी में स्पॉट, शिव ठाकरे के साथ की ट्विनिंग तो ट्विटर पर छाया ShivSum

Bigg Boss 16 के हिट जाने के बाद सोशल मीडिया पर लगातार एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट छाए हुए हैं. जहां शालीन भनोट के पास एकता कपूर का सीरियल है. वहीं प्रियंका चौधरी और शिव ठाकरे के पास एख बड़ी फिल्म का ऑफर. सबके क्यूट अब्दु रोजिक तो मुंबई में जल्द रेस्तरां खोलने वाले हैं. ऐसे में जीत की खुशी सेलिब्रेट करते हुए कंटेस्टेंट्स एक के बाद एक पार्टी में साथ में नजर आ ही जाते हैं.

शिव ठाकरे और सुंबुल तौकीर को हाल ही में एक बिग बॉस पार्टी में साथ में स्पॉट किया गया. सुंबुल तौकीर ने जहां मरून रंग की बेहद प्यारी ड्रेस पहन रखी थी वहीं शिव ठाकरे भी सुंबुल के साथ मरून रंग में ट्विनिंग करते हुए दिखाई दिए. दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा था और कैमरे के सामने पोज दे रहे थे. भीड़ भी सुंबुल-सुंबुल जप रही थी.

#ShivThakare and #SumbulTouqeerKhan turned heads at the #BiggBoss party, both sporting matching outfits in complementary colors, adding a touch of glamour to the glitzy affair.. Hear Sumbul's Sarcastic Comment @ShivThakare9 @TouqeerSumbul pic.twitter.com/NWeozeOKHl

दोनों को साथ में देख फैंस के चेहरे की खुशी भी दोगुनी हो गई. ट्विटर पर उनकी वीडियो को देख ShivSum ट्रेंड करने लगा. यहां तक की लोग कहने लगे कि बिग बॉस 16 की इकलौती pure बोंड शिव और सुंबुल की ही है. लोगों का ये भी कहना है कि ये दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं. भले ही शिव और सुंबुल ने शो नहीं जीता लेकिन एक बात तो साफ है कि लोगों का दिल उन्होंने जीत लिया है.

". @BhanotShalin did not deserve to win #BiggBoss16 trophy because poore season mein the only mudda he had was #TinaDatta and chicken": #SumbulTouqeerKhan #TalkingFilms #BollywoodHungama pic.twitter.com/3fqQFAiLfX

