बी ग्रेड फिल्मों से सनी देओल की 'बहू' के इंटीमेट सीन हुए वायरल, बचाव में आईं अमीषा पटेल ने की सबकी बोलती बंद

नई दिल्ली: Gadar 2: इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर सनी देओल (Sunny Deol) और अमीषा पटेल (Ameesha Patel) की हालिया रिलीज फिल्म 'गदर 2' (Gadar 2) ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ दिए हैं. इस बीच एक्टर की बहू रानी को लेकर बड़ा विवाद हो गया है. फिल्म में सनी और अमीषा के बेटे की बहू बनी एक्ट्रेस सिमरत कौर की इंटीमेट फोटोज ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा रखा है.

तस्वीरें हुईं वायरल

सोशल मीडिया पर कुछ बी ग्रेड फिल्मों की हैं. इन फोटोज में सिमरत कौर अपने को स्टार के साथ इंटीमेट होती दिख रही हैं. इन तस्वीरों को देखकर ‘गदर’ के फैंस को तगड़ा झटका लगा हैं औऱ उम्मीद लगा रहे हैं कि फिल्म का पार्ट 2 पहले वाली की तरह अच्छा होगा.

We all fans pray that this #SimratKaur doesn’t have a big role in a pure clean film like #Gadar2 We are all excited to see you & @iamsunnydeol only.. @ZeeStudios_ @ameesha_patel @iutkarsharma @nanagpatekar pic.twitter.com/li8tRTKLwX

— #Gadar2 Sakina (@LuvAmeesha) July 12, 2023