आखिर सनी देओल ने क्यों नहीं दिया राष्ट्रपति चुनाव में वोट? खुद किया खुलासा

नई दिल्ली: हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव (Presidential Election) के दौरान सनी देओल वोट नहीं दे पाए. बता दें कि फिल्मों से जुड़े रहने के अलावा सनी देओल (Sunny Deol) पंजाब के गुरदासपुर से सांसद है. उनके वोट न दे पाने पर उनकी जमकर आलोचना की गई. अपने संसदीय क्षेत्र में भी वो हमेशा अनुपस्थित ही रहते हैं. ऐसे में सवाल आता है कि आखिर ऐसी क्या इमरजेंसी थी जो सनी वोट देने नहीं आए.

सनी देओल के प्रवक्ता ने सबके साथ जानकारी साझा करते हुए बताया कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान सनी देओल को चोट लग गई थी. मुंबई में उनकी चोट का इलाज करवाया गया पर वो ठीक नहीं हो पाए. इसके बाद इलाज के लिए अमेरिका जाना पड़ा. पिछले दो हफ्ते से वो अमेरिका में अपना इलाज करवा रहे हैं. इसी बीच राष्ट्रपति चुनाव ने भी दस्तक दे दी और स्वस्थ न होने की वजह से वो उसमें भी भाग न ले सके.

सनी देओल की चार फिल्में पाइपलाइन में हैं 'बाप', 'सूर्या', 'गदर 2' और 'अपने 2'. इन फिल्मों को लेकर सनी देओल बेहद बिजी चल रहे हैं.

