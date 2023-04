पहलवानों के सपोर्ट में आए सोनू सूद, एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने कही ये बड़ी बात

नई दिल्ली Wrestlers Protest: रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह इनदिनों विवादों में है. दरअसल भारतीय पहलवान ने उनके खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया है. अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं.इस मामले में लोग भारतीय पहलवानों के हक की बात कर रहे हैं. इस बीच स्वरा भास्कर और सोनू सूद ने ट्वीट किया है.

स्वरा ने दिया अपना रिएक्शन

Shameful that our top International athletes are forced to protest on streets against sexual harassment but accused BJP MP is being consistently shielded by the govt. IStandWithMyChampions

Sack & investigate BrijBhushanSharanSingh pic.twitter.com/XgndfzIzAT

