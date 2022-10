Twitter Review: 'थैंक गॉड' और 'राम सेतु' के बीच बॉक्स ऑफिस पर जंग जारी, जानिए किसका पलड़ा है भारी

नई दिल्ली: अक्षय कुमार और अजय देवगन अपने फैंस के लिए दिवाली का बंपर तोहफा लेकर आए. एक तरफ खिलाड़ी कुमार की 'राम सेतु' है तो दूसरी ओर सिंघम की विवादित फिल्म 'थैंक गॉड'. दोनों के बीच बॉक्स ऑफिस पर जंग जारी है. ऐसे में आपको बता दें कि किस फिल्म का पलड़ा भारी है.

'थैंक गॉड' दर्शकों को काफी पसंद आ रही है. एक तरफ यूजर्स इसे त्योहार पर परफेक्ट फैमिली पैकेज बता रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि शानदार फिल्म इसे मिस न करें. दर्शकों को रकुल प्रीत सिंह और सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्टिंग पसंद आ रही है. अजय देवगन की एंट्री होने के बाद वो लगातार 20 मिनट तक छाए रहे.

#ThankGod@SidMalhotra is an amazing actor

This is amazing movie guys you should see this I am not going to miss this I am telling you

— Laila Singh (@LailaSi90623187) October 25, 2022