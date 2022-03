The Kashmir Files BO Collection Day 16: 'RRR' के सामने भी नहीं लड़खड़ाई 'द कश्मीर फाइल्स', किया इतना कारोबार

नई दिल्ली: विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) की फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' (The Kashmir Files) के कारोबार ने सभी को हैरान करके रख दिया. फिल्म जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखा रही है, उसकी शायद किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी. फिल्म की रिलीज को तीसरा सप्ताह शुरू हो गया है, लेकिन लगातार फिल्म कमाई कर रही है. शायद खुद मेकर्स ने भी कल्पना नहीं की होगी कि सिर्फ 14 करोड़ रुपये की लागत में बनी उनकी यह फिल्म इतनी जल्दी 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लेगी.

फिल्म के कलेक्शन में देखने को मिली थोड़ी गिरावट

'द कश्मीर फाइल्स' ने अपने पहले दिन की शुरुआत सिर्फ 3.55 करोड़ रुपये से की थी. इसके बाद से ही हर दिन फिल्म का कारोबार बढ़ता गया. लेकिन अब तीसरे सप्ताह के अंत में इसकी रफ्तार धीमी पड़ती दिख रही है.

बीते गुरुवार से फिल्म के कलेक्शन में थोड़ी गिरावट जरूर आने लगी है. अब तीसरे सप्ताह में इसका मुकाबला एस.एस. राजामौली की 'आरआरआर' के साथ होने जा रहा है, जो मेगाबजट में मेगा स्टार्स के साथ बनाई गई है.

शनिवार को 'द कश्मीर फाइल्स' ने किया इतना कारोबार

तीसरे सप्ताह के शनिवार को फिल्म ने 7.25 करोड़ रुपए का कारोबार किया. इसी के साथ भारत में फिल्म की अब तक की कुल कमाई 219.08 करोड़ रुपए पहुंच गई है. दर्शकों को 'द कश्मीर फाइल्स' से भी कोई खास उम्मीद नहीं थी.

#TheKashmirFiles is back in the running on [third] Sat, despite a strong opponent [#RRR]... Excellent growth... Will cross ₹ 225 cr on [third] Sun [Day 17]... Will comfortably cross ₹ 250 cr in coming days... [Week 3] Fri 4.50 cr, Sat 7.25 cr. Total: ₹ 219.08 cr. #India biz. pic.twitter.com/utF6b23pac

taran adarsh (@taran_adarsh) March 27, 2022