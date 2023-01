Titanic Re Release: 25 साल बाद ताजा होगी जैक-रोज़ की लव स्टोरी, इस दिन थिएटर्स में फिर डूबेगा 'टाइटैनिक'

नई दिल्ली: 25 साल पहले रिलीज हुई जेम्स कैमरून (James Cameron) की फिल्म 'टाइटैनिक' (Titanic) का नाम लेते ही फिल्म के किरदार, कहानी, एक बड़ा सा जहाज और कई सीन्स आंखों के सामने घूमने लगते हैं. 1997 में रिलीज हुई इस ब्लॉकबस्टर फिल्म को लेकर आज भी दर्शकों में वैसा ही उत्साह देखने को मिलता है, लेकिन दर्शकों का ये उत्साह उस समय दोगुना हो गया जब खबर आई कि 'टाइटैनिक' फिर से रिलीज हो रही है. यह ग्रैंड फिल्म एक बार फिर से थिएटर्स में दस्तक देने के लिए बिल्कुल तैयार है. इसे लेकर आधिकारिक तौर पर भी ऐलान कर दिया गया है.

10 फरवरी को रिलीज होगी Titanic

हाल ही में पैरामाउंट पिक्चर्स ने 'टाइटैनिक' की री-रिलीज के बारे में जानकारी देते हुए एक ट्वीट किया है. इसमें जैक और रोज़ का एक पोस्टर जारी करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'टाइटैनिक 4k 3D में स्क्रीन पर लौट रही है. यह 10 फरवरी, 2023 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है.'

Titanic returns to the big screen in 4K 3D for a limited time on February 10. pic.twitter.com/cuhO6dMQc7

