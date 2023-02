Urfi Javed On Lucknow: उर्फी जावेद ने लखनऊ का नाम बदलने पर किया रिएक्ट, धर्म को लेकर कही ये बात

नई दिल्ली: Urfi Javed On Lucknow Name Change: सोशल मीडिया सेंसेशन उर्फी जावेद अक्सर अपने अतरंगी फैशन स्टाइल को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं. लेकिन इस बार वह अपने फैशन स्टाइल नहीं बल्कि अपने बयान की वह से चर्चा में बनी हुई हैं. उर्फी ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के नाम बदलने पर अपना रिएक्शन दिया है. इसी साथ उन्होंने धर्म पर भी विवादित बयान दिया है.

लखनऊ के नाम बदलने पर उर्फी ने कही ये बात

Faida batao koi Iska ? I want to stay In a democratic rashtra ! Neither Hindu rashtra nor muslim rashtra . pic.twitter.com/uDPwj4d2xr

