ऋषभ पंत के लिए उर्वशी रौतेला का ट्वीट, एक्ट्रेस को हुई चिंता!

Urvashi Rautela Tweet: 30 दिसंबर फैंस के लिए बेहद खतरनाक दिन साबिक हुआ. एक तरफ पीएम मोदी की मां चल बसीं, वहीं स्टार फुटबॉलर पेले का भी निधन हो गया. ऐसे में अचानक से रुड़की परिवार से मिलने जा रहे ऋषभ पंत के एक्सीडेंट से देशवासी काफी चौंके. हादसा इतना गंभीर है कि ऋषभ पंत की प्लास्टिक सर्जरी की भी बात की जा रही है.

I pray for you & your family’s wellbeing.

