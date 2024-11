Baby John Teaser Leak: लीक हुआ 'बेबी जॉन' का टीजर, वरुण धवन ने खतरनाक अंदाज ने किया हैरान

Baby John Teaser Leak: वरुण धवन की 'बेबी जॉन' को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है. हालांकि, इसका टीजर 'सिंघम अगेन' 'भूल भुलैया 3' का रिलीज के साथ सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है. वहीं, कुछ ही देर में इसे सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से लीक भी किया जाने लगा है. अब टीजर खूब वायरल हो रहा है और लोग इसे खूब प्यार भी दे रहे हैं. इसमें वरुण धवन को खतरनाक अंदाज में जबरदस्त एक्शन सीन्स करते हुए देखा जा रह है. बता दें कि 'बेबी जॉन', विजय की साउथ सुपरहिट फिल्म 'थेरी' का ऑफिशियल हिन्दी रीमेक है.

दमदार है 'बेबी जॉन' का टीजर

'बेबी जॉन' का टीजर रिलीज होते ही थिएटर्स में बैठे लोगों ने इसे रिकॉर्ड किया और तुरंत ही सोशल मीडिया पर शेयर भी कर दिया. इसी के साथ लोगों ने वरुण की इस अपकमिंग फिल्म को लेकर अपने रिव्यूज भी देने शुरू कर दिए हैं. लोगों का कहना है कि 'बेबी जॉन' का टीजर बहुत दमदार है. यहां जैकी श्रॉफ को खलनायक के रोल में देखा जा रहा है, जो काफी दिलचस्प होने वाला है.

लोग कर रहे खूब तारीफें

'बेबी जॉन' में वरुण धवन का लुक भी काफी अलग नजर आ रहा है. उन्हें इस बार लंबे बालों में देखा जा रहा है. इसमें वरुण को कई अलग-अलग लुक्स में देखा जाने वाला है. वहीं, जैकी श्रॉफ का भी निराला अंदाज दिखेगा.

