Jug Jugg Jeeyo Box Office Collection Day 4: लगातार कम हो रही है 'जुग जुग जियो' की कमाई, मंगलवार को किया इतना कारोबार

नई दिल्ली: Jugjugg Jeeyo BO Collection Day 5: बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन (Varun Dhawan) और एक्ट्रेस कियारा आडवाणी (Kiara Advani) की फिल्म 'जुग जुग जियो' (Jug Jugg Jeeyo) लंबे इंतजार के बाद सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. वरुण धवन, कियारा आडवाणी, नीतू कपूर, अनिल कपूर और मनीष पॉल स्टारर इस फिल्म का ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन शानदार रहा, लेकिन पहले सोमवार को फिल्म बुरी तरह पिटी. अब फिल्म के 5वें दिन का रिपोर्ट कार्ड सामने आ चुका है.

'भूल भुलैया 2' के बाद बॉलीवुड की बैक टू बैक 5 फिल्‍में फ्लॉप हुईं है. ऐसे में लोगों को 'जुग जुग जियो' से काफी उम्मीदें थी, लेकिन फिल्म की सोमवार और मंगलवार की कमाई में काफी गिरावट देखने को मिली है. हालांकि फिल्म सुस्त रफ्तार के साथ 50 करोड़ की तरफ बढ़ रही है. मंगलवार को फिल्म का कलेक्शन उम्मीद से कम ही रहा.

वरुण और कियारा की फिल्म ने पांचवें दिन सोमवार से भी कम कारोबार किया है. 'जुग जुग जियो' ने 28 जून को 4.52 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया.

#JugJuggJeeyo collects at similar levels on Day 5... Premium multiplexes steady... Needs to maintain the trend on weekdays for a respectable Week 1 total... Fri 9.28 cr, Sat 12.55 cr, Sun 15.10 cr, Mon 4.82 cr, Tue 4.52 cr. Total: ₹ 46.27 cr. #India biz. pic.twitter.com/6zLFgiMsOQ

taran adarsh (@taran_adarsh) June 29, 2022