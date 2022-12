इस सुपरस्टार संग इश्क फरमाती नजर आएंगी तृप्ति डिमरी, एक्ट्रेस के हाथ लगा जैकपॉट

नई दिल्ली: विक्की कौशल (Vicky Kaushal) ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बना ली है. फिल्मों में निभाए उनके किरदारों को लोग काफी पसंद करते हैं. विक्की कौशल, भूमि पेडनेकर और कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म ‘गोविंदा नाम मेरा’ (Govinda Naam Mera) आज रिलीज हो गई है. इसके साथ ही एक्टर की नई फिल्म की एनाउंसमेंट भी कर दी गई है.

विक्की के पास कई प्रोजेक्ट

विक्की कौशल इन दिनों बैक-टू-बैक फिल्में साइन कर रहे हैं. उनकी आने वाली फिल्मों की लिस्ट लंबी होती होती चली जा रही है. ऐसे में उनकी एक फिल्म का रिलीज होना और रिलीज के दिन ही दूसरी फिल्म का ऐलान होना ये बताता है कि एक्टर की बॉलीवुड में कितनी डिमांड बढ़ गई है.

तप्ति डिमरी संग आएंगे नजर

हाल ही में अमेजॉन प्राइम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है. यह पोस्ट नई फिल्म की अनाउंसमेंट है.

Excited to announce our co-production with @DharmaMovies, and @LeoMediaC to bring you a perfect entertainer starring the stellar @vickykaushal09 as lead, with @tripti_dimri23 & @AmmyVirk.

Coming to theatres, July 28, 2023! pic.twitter.com/F3jN5ylzUr

— prime video (@PrimeVideoIN) December 16, 2022