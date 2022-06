विद्या बालन को ट्रेंडिग वीडियो बनाना पड़ा भारी, कुछ ऐसा हुआ हाल

नई दिल्ली: कहते है कि कोई भी काम करने की कोई तय उम्र नहीं होती है. अगर आप में काम के प्रति जुनून है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं. हालांकि कभी-कभी ये कहावत गलत साबित हो जाती है और कुछ ऐसा ही बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन के साथ हुआ है. विद्या अपने अब तक के करियर में हर तरह की भूमिकाओं को बखूबी पर्दे पर उतार चुकी हैं. फैंस उनकी हर फिल्म को लेकर बेहद उत्साहित रहते हैं. वह जब भी पर्दे पर आती हैं तो लोग उनकी तारीफें करते नहीं थकते.

सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं विद्या

अपने किरदारों के अलावा वह लुक्स के कारण भी चर्चा में रहती हैं. विद्या अपने चाहने वालों के साथ सोशल मीडिया के जरिए भी जुड़ी रहती हैं. अक्सर उनकी इंस्टा पोस्ट में उनका बोल्ड लुक देखने को मिल रहा है. विद्या सोशल मीडिया पर अक्सर ट्रेंड्स फॉलो करती रहती हैं और अपने फैंस को खूब एंटरटेन भी करती हैं. हालांकि इस बार ट्रेंड फोलो करना उनके लिए मुसीबत बन गया है.

रील बनाने के चलते विद्या का हुआ कमर दर्द

एक्ट्रेस ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वह ट्रेंडिंग रील बनाने की कोशिश कर रही हैं, तभी उनकी कमर में तेज दर्द उठता है और उनका बैलेंस बिगड़ जाता है.

विद्या ने अपनी इस रील को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा 'Every Trend Is Not For You'. एक्ट्रेस की इस रील को हर कोई खूब पसंद कर रहा है.

जल्द ही इन फिल्मों में आएंगी नजर

वीडियो में विद्या चैक ओपन शर्ट और जीन्स पहने नजर आ रही हैं. उन्होंने अपने इस लुक को ओपन हेयर के साथ कंप्लीट किया है. विद्या की इस फनी रील को अब तक दो लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. विद्या के वर्क फ्रंट की बात करें तो वह जल्द ही एक अनटाइल्ड फिल्म में प्रतीक गांधी के साथ नजर आएंगी. जिसका डायरेक्शन शिरशा गुहा ठाकुरता करेंगी.

