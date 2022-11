एक्टर विक्रम गोखले की हालत नाजुक, कई दिनों से अस्पताल में चल रहा है इलाज

नई दिल्ली: दिग्गज एक्टर विक्रम गोखले (Vikram Gokhale) को लेकर एक परेशान करने वाली खबर सामने आ रही हैं. दरअसल, कहा जा रहा है कि एक्टर की हालत काफी नाजुक बनी हुई है और पिछले कई दिनों से वह पुणे के दीनानाथ मंगलनाथ हॉस्पिटल में भर्ती हैं. इसके बावजूद एक्टर की हालत गंभीर बताई जा रही है.

मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो विक्रम गोखले पर डॉक्टर्स के इलाज का कोई असर नहीं हो रहा है. फिलहाल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने भी उनकी कंडिशन को लेकर मीडिया को कोई भी जानकारी देने से इंकार कर दिया है. दूसरी ओर एक्टर के परिवार की ओर से भी अब तक आधिकारिक तौर पर कोई बयान जारी नहीं किया गया है.

गौरतलब है कि विक्रम गोखले का जन्म 30 अक्टूबर, 1947 को पुणे में हुआ था. वह एक फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखते हैं. उनके पिता चंद्रकांत गोखले मराठी एक्टर थे, जबकि उनकी दादी ने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर ही अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कर ली थी.

Veteran actor Vikram Gokhale was admitted to Pune's Deenanath Mangeshkar Hospital a few days back. His condition remains critical

