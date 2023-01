Netflix सीरीज Wednesday के इस एक्टर ने महिलाओं संग किया घिनौना काम, सीरीज को हटाने की उठी मांग

नई दिल्ली: Netflix पर हॉलीवुड सीरीज Wednesday के चर्चे चारों ओर है. ऐसे में इस सीरीज की स्टारकास्ट को भी लोगों ने बेहद पसंद किया. जेना ओर्टेगा जिन्होंने इस सीरीज में वेडनेसडे एडम्स का किरदार निभाया उनकी फैन फॉलोइंग तेजी से सोशल मीडिया पर बढ़ी है. हालांकि अब इस सीरीज को नेटफ्लिक्स से हटाने की मांग उठाई जा रही है.

वेडनेसडे में जेवियर के किरदार में नजर आए एक्टर पर्सी हायनेस व्हाइट हाल ही में एक बड़े विवाद में फंस गए हैं. 21 साल के पर्सी हायन्स व्हाइट्स पर उनके हाई स्कूल की महिलाओं ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं. सोशल मीडिया पर खुलकर महिलाओं ने अपनी बात रखी.

#cancelpercy "everyone thinks you're perfect, please don't see behind the curtains." Stop defending Percy making excuses “because everything turned out now that he's famous” and let's support the victims, stop blinding yourself with your fucking fanaticism. pic.twitter.com/Hh8ods1qR4

