शादी के बाद यामी गौतम पर आई बड़ी मुसीबत, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने भेजा समन

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम (yami Gautam) को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आज यानी शुक्रवार 2 जुलाई को समन भेजा है. एक्ट्रेस को ईडी ने अगले सप्ताह एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का उल्लंघन करने की वजह से पूछताछ के लिए लिए बुलाया है. इस मामले में एक्ट्रेस को दूसरी बार समन भेजा गया है. ईडी इस समय दूसरे जोन की जांच कर रही है.

Mumbai: Enforcement Directorate (ED) summons actor Yami Gautam, asking her to appear before them next week to record her statement in connection with alleged irregularities under FEMA (Foreign Exchange Management Act).

(File photo) pic.twitter.com/orR0zzk2nn

— ANI (@ANI) July 2, 2021