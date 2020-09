सुशांत केस में Corona की Entry, जानिए क्यों रोकी गई श्रुति मोदी से पूछताछ

मुंबईः कोरोना (Covid-19) वायरस हर जगह अपनी टांग फंसा रहा है. कोई ऐसी जगह, विभाग, दफ्तर नहीं है जहां कोरोना ने अपनी पहुंच न बनाई हो. इस वक्त बॉलीवुड में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत (Sushant Rajput death case) सबसे बड़ा मुद्दा है. इसकी बकायदे कई स्तरों पर जांच जारी है. पूछताछ चल रही है, लेकिन इसी बीच कोरोना( Corona) ने बीच मामले में दस्तक दे दी. इस वजह से NCB को अपनी पूछताछ रोकनी पड़ी.

श्रुति मोदी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था

जानकारी के मुताबिक, सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले (Sushant Rajput death case) में ड्रग एंगल की जांच हो रही है. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) इसमें जुटा हुआ है.

बुधवार को सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी (Shruti Modi) से पूछताछ हो रही थी. अचानक जानकारी मिली की जांच को बीच में ही रोक दिया गया. इसके बाद श्रुति मोदी को वापस भेज दिया गया.

SIT टीम का सदस्य निकला कोरोना संक्रमित

दरअसल, NCB की एसआइटी (SIT) टीम के एक सदस्य के कोरोना संक्रमित होने के बाद श्रुति मोदी को वापस भेज दिया गया है. बताया जा रहा है कि टैलेंट मैनेजर जया साहा से भी बुधवार को पूछताछ नहीं होगी. जांच एजेंसी के बाकि सभी सदस्यों का भी कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा.

One of the members of SIT has tested positive for #COVID19. We just received antigen test report. In view of that, other members will be tested & protocol will be followed. Accordingly, we've sent back Shruti Modi who had joined investigation today: Narcotics Control Bureau (NCB) https://t.co/pl0bXSpDcw pic.twitter.com/XIM2AcsSjW

— ANI (@ANI) September 16, 2020