मुंबई की तुलना पाकिस्तान से करना पड़ा कंगना को महंगा, करना पड़ रहा है विरोध का सामना

मुंबई: एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से लगातार सोशल मीडिया पर बोलती नजर आ रही हैं. इस बीच उनके निशाने पर कई बड़े-बड़े नाम आ चुके हैं चाहे वह फिल्म डायरेक्टर हो, एक्टर हो या कोई राजनेता.

Maharashtra is cultural n intellectual face of India..land of Great Shivaji maharaj. Mumbai has fed millions of Indians n given them Name Fame n Glory.Only ungrateful can compare it with POK..Shocked n disgusted #EnoughIsEnough #आमचीमुंबई #mumbaimerijaan #जयमहाराष्ट्र

जैसे ही कंगना ने बॉलीवुड सितारों के बजाय शिवसेना नेता संजय राउत को आड़े हाथों लिया. उन्होंने निशाना तो शिवसेना सरकार पर साधा था, लेकिन जिस तरह से लिखा गया, उससे उनके विरोधियों को मौका मिल गया कि उस बयान को मुंबई के खिलाफ दिखाकर कंगना को निशाने पर लिया जाए.

Mumbai meri Jaan lived and worked here for almost twenty years. Moved here to live on my own at age 19. This city embraced me with open arms and kept me safe. A cosmopolitan, inclusive, diverse, beautiful city.

— Dia Mirza (@deespeak) September 3, 2020