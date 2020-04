फिल्मों के बाद रजनीकांत ने छोटे पर्दे पर रचा इतिहास

मुंबई: साउथ सुपरस्टार रजनीकांत का जलवा न सिर्फ फिल्मों में चलता है बल्कि वह जहां जाते हैं वहीं एक नया मुकाम हासिल कर लेते हैं. हाल ही में डिस्कवरी चैनल पर इन टू द वाइल्ड विथ बेयर ग्रिल्स शो में हिस्सा लिया था. जब से रजनीकांत के शो में शामिल होने की खबरें आई थी तब से रजनीकांत के फैंस ट्वीटर पर थलाईवा करके ट्वीट करने लगे थे जो काफी दिनों तक ट्वीटर पर ट्रेंड करते भी देखा गया.

The moment has arrived! Experience the wildest adventure on TV.

Watch Into The Wild with @BearGrylls and Superstar @Rajinikanth. What are you waiting for? Tune in to Discovery now! #ThalaivaOnDiscovery

Co-powered by: @Pharmeasyapp pic.twitter.com/NacQlRjuNs

— Discovery Channel India (@DiscoveryIN) March 23, 2020