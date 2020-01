सोनम ने उठाए uber कैब पर सवाल, फैंस ने किया ट्रोल

मुंबई: इन दिनों फिल्मों से ज्यादा अपने साथ हुए हादसे को बताकर सुर्खियों में रहने वाली सोनम कपूर फिर एक बार चर्चा में है. थोड़े दिन पहले ही सोनम ने ट्वीट कर के बताया था कि कैसे ट्रेवल के दौरान उनका लगेज गुम हो गया था जिसके बाद सोनम ने ब्रिटिश एयरलाइन पर सवाल उठाते हुए लोगों को ब्रिटिश एयरवेज से ट्रेवल न करने की हिदायत दी थी.

क्या है पूरी घटना?

एक बार फिर से सोनम ने अपने साथ लंदन में हुए हादसे के बारे में ट्वीट कर के जानकारी दी. सोनम ने UBER कैब सर्विस पर सवाल खड़ा किया है. सोनम ने ट्वीट कर के बताया कि कैसे लंदन में कैब से ट्रेवल के दौरान वह पूरी तरह से डर गई और डर कर कांपने लगी. और लोगों को लंदन में पब्लिक परिवहन और लोकल कैब से यात्रा करने की सलाह दी.

Hey guys I’ve had the scariest experience with @Uber london. Please please be careful. The best and safest is just to use the local public transportation or cabs. I’m super shaken. — Sonam K Ahuja (@sonamakapoor) January 15, 2020

सोनम के इस ट्वीट के बाद लोगों का जमकर कमेंट और रिएक्शन आ रहा है. जहां कई लोगों ने सोनम से हादसे के बारे में पूछा तो कुछ ने उनकी सेहत के बारे में पूछा. वहीं कुछ लोग सोनम को इसके लिए ट्रोल भी करते दिखें. उनके एक फैंन ने पूछा कि क्या हुआ क्योंकि वह भी लंदन की है और कैब से ट्रेवल करती हैं तो इस पर सोनम ने बताया कि कैब ड्राइवर मानसिक रूप से बीमार था और वह सोनम पर बुरी तरह चिल्ला रहा था.

What happened, sonam? As someone who takes cabs in London, it would be good to know! — Priya Mulji (@PriyaMulji) January 15, 2020

I think Uber got banned from London a while ago. They don’t have a proper license to operate in London because of similar issues happening frequently . They are just allowed to operate till the time their case is not over. https://t.co/HxusGRO0io — Sarthak Gupta (@sarthakg107) January 15, 2020

तो कुछ लोगों ने लंदन में uber कैब के चलने पर सवाल उठा दिया और सोनम को ट्रोल कर दिया. लोगों का कहना है कि इस समय लंदन में uber कैब बंद है तो सोनम कैसे उससे सफर कर रही थीं.

To respect the privacy of all users, our Privacy Policy (https://t.co/gMOAScpOCF) simply have the account holder reach out to us here or through the form at https://t.co/xPVoHfWAMx (the form is below the page) and we'll be in touch. — Uber (@Uber) January 15, 2020

सोनम के ट्वीट के बाद uber ने भी जवाब दिया कि उनके ग्राहक किसी भी तरह की शिकायत सीधा उनके पास कर सकते हैं. लेकिन सोनम ने इस ट्वीट का कोई जवाब नहीं दिया है.